مدرب منتخب ألمانيا يعلن جاهزية فيرنر لمواجهة سويسرا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف عن جاهزية المهاجم تيمو فيرنر ويمكنه المشاركة في مباراة سويسرا يوم الأربعاء المقبل.


وشارك فيرنر مهاجم تشيلسي الإنجليزي في دقائق معدودة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوكرانيا يوم السبت الماضي التي فاز بها المنتخب الألماني 2 / 1 ، بسبب المرض، لكن لوف أكد اليوم أنه عاد بصحة جيدة وسيكون جاهزا.

لكن لوف أكد أن الظهير لوكاس كلوسترمان يعاني من مشاكل في الركبة، كما أن زميله مارسيل هالستنبرج يعاني من إصابة في العضلة الضامة، فيما أصيب دراكسلر في وتر أخيل.

ووصف لوف أول فوز للمنتخب الألماني في تاريخ  مشاركته بدوري الأمم الأوروبية على حساب أوكرانيا، بالنتيجة المهمة للفريق ، مؤكدا أن المنتخب الألماني أظهر رغبته الكبيرة في الفوز.

لكن لوف أبدى رغبته في أن يقدم الفريق أداء أفضل في مواجهة سويسرا في المباراة التي ستشهد وصول لاعب الوسط توني كروس للمباراة رقم 100 في مسيرته الدولية.

وقال لوف: "أتوقع تركيزا ومزيدا من الدقة والشجاعة وأن نتخذ القرارات الصحيحة من أجل المضي قدما. لا شك أن الأمر سيكون مختلفا للغاية عن مباراة أوكرانيا، سيتعين علينا إيجاد حلول للتعامل معهم."

أخبار تهمك

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

أمير مرتضى يصدم شيكابالا ويرفض طلبه

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن شركة إيني الإيطالية

منذ أقل من ساعة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الكاف يعلن قائمة حكام دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

منذ ساعة و 7 دقيقة

فرص الزمالك وبيراميدز في حسم وصافة الدوري

منذ 41 دقيقة

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

02:35 م

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»