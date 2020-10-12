مدرب منتخب ألمانيا يعلن جاهزية فيرنر لمواجهة سويسرا

أعلن المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف عن جاهزية المهاجم تيمو فيرنر ويمكنه المشاركة في مباراة سويسرا يوم الأربعاء المقبل.









وشارك فيرنر مهاجم تشيلسي الإنجليزي في دقائق معدودة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوكرانيا يوم السبت الماضي التي فاز بها المنتخب الألماني 2 / 1 ، بسبب المرض، لكن لوف أكد اليوم أنه عاد بصحة جيدة وسيكون جاهزا.





لكن لوف أكد أن الظهير لوكاس كلوسترمان يعاني من مشاكل في الركبة، كما أن زميله مارسيل هالستنبرج يعاني من إصابة في العضلة الضامة، فيما أصيب دراكسلر في وتر أخيل.





ووصف لوف أول فوز للمنتخب الألماني في تاريخ مشاركته بدوري الأمم الأوروبية على حساب أوكرانيا، بالنتيجة المهمة للفريق ، مؤكدا أن المنتخب الألماني أظهر رغبته الكبيرة في الفوز.





لكن لوف أبدى رغبته في أن يقدم الفريق أداء أفضل في مواجهة سويسرا في المباراة التي ستشهد وصول لاعب الوسط توني كروس للمباراة رقم 100 في مسيرته الدولية.





وقال لوف: "أتوقع تركيزا ومزيدا من الدقة والشجاعة وأن نتخذ القرارات الصحيحة من أجل المضي قدما. لا شك أن الأمر سيكون مختلفا للغاية عن مباراة أوكرانيا، سيتعين علينا إيجاد حلول للتعامل معهم."



