منظمة ألمانية: تزايد حاد في أزمات الجوع والفقر جراء جائحة كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
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أعربت منظمة "إغاثة جوعى العالم" الألمانية عن خشيتها من تزايد حاد في أزمات الجوع والفقر على مستوى العالم جراء جائحة كورونا.

وقالت رئيسة المنظمة، مارلين تيمه، اليوم خلال عرض مؤشر الجوع لعام 2020 في برلين إن الوضع في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا على وجه الخصوص كان يُنذر بالخطر حتى قبل الجائحة، وأضافت: "كوفيد19- يعمل مثل مسرع الاشتعال"، مشيرة إلى أن الوضع يتفاقم بفعل عواقب تغير المناخ وتزايد كوارث الجفاف.

ووفقا لمؤشر الجوع العالمي، عانى نحو 690 مليون شخص من الجوع المزمن في نهاية عام 2019، وتضرر 135 مليونا آخرين من أزمة تغذية حادة.

وبشكل عام، يعاني الناس في 50 دولة - ربع إجمالي البلدان في العالم - من الجوع وسوء التغذية، ويتفاقم الوضع في 14 دولة منذ عام 2012.

وتخشى المنظمة حاليا من عدم القدرة على تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في "القضاء على الجوع" بحلول عام 2030، وقالت تيمه: "إذا واصلنا محاربة الجوع على نفس المستوى السابق، فلن 37 دولة من تحقيق مستويات منخفضة من الجوع بحلول عام 2030"، موضحة أن التقدم ضئيل للغاية نتيجة انعدام التكافؤ الاجتماعي والنزاعات والنزوح وتغير المناخ، وذلك وفقا لما ذكرت "الألمانية".

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