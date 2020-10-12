برلمانية: أزمة كورونا ساهمت في سرعة تطبيق التعليم الإلكتروني

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 45 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97688 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 104516 حالة من ضمنهم 97688 حالة تم شفاؤها، و6052 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن خطة تطوير التعليم سوف تستمر مدى الحياة والتي بدأت منذ رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي.وأضافت نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صندوق الحياة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن أزمة كورونا ساهمت في إدخالنا بقوة في النظام الإلكتروني والتعليم عن بعد بمعظم مراحل الدراسة، منوهة بأن الثانوية العامة هذا العام اعتادوا على إجراء الامتحان الذي يعتمد على الفهم ودخول الامتحان بنظام الـ "open book"، مشيرة إلى أن وزير التعليم أصدر قرار بإعادة نظام تحسين المجموع للثانوية العامة بجميع المواد.وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن وزير التعليم أطلق أكاديمية إلكترونية لتدريب المعلمين، والتي بناءً عليها يحصل المعلم على شهادات معينة وفقًا للمستويات التي يجتازها، مع مشاركته في وضع المحتوى العلمي وتطبيق "إسأل المعلم" حال اجتيازه لبعض التدريبات.