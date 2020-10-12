حلمي طولان ينتقد لائحة اللجنة الخماسية ويؤكد : " هنشحت "

طالب حلمي طولان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنبي إتحاد الكرة بإلزام الأندية منح المدربين قيمة العقود كاملة في حالة الإستغناء عن خدماتهم والإستقرار على رحيلهم.









وفي تصريحات أدلى بها طولان عبر إذا أون سبورت اف إم قال طولان " قرار إتحاد الكرة بإلزام المديريين الفنيين بعدم قيادة ناديين فقط بالموسم".









وأضاف" هذا القرار سيؤدي إلى جلوسنا في المنازل نسحت بدلاً من العمل في أكثر من نادي كما هو متعارف عليه خلال الفترة الماضية".









وأكمل " سعيد للغاية بتجربة أحمد سامي مع نادي سموحة فهو واحد من أبنائي وأتمنى حصول أسامة نبي على فرصة فهو مدرب متميز".



