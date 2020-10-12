حلمي طولان ينتقد لائحة اللجنة الخماسية ويؤكد : " هنشحت "

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
طالب حلمي طولان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنبي إتحاد الكرة بإلزام الأندية منح المدربين قيمة العقود كاملة في حالة الإستغناء عن خدماتهم والإستقرار على رحيلهم.


وفي تصريحات أدلى بها طولان عبر إذا أون سبورت اف إم قال طولان " قرار إتحاد الكرة بإلزام المديريين الفنيين بعدم قيادة ناديين فقط بالموسم".


وأضاف" هذا القرار سيؤدي إلى جلوسنا في المنازل نسحت بدلاً من العمل في أكثر من نادي كما هو متعارف عليه خلال الفترة الماضية".


وأكمل " سعيد للغاية بتجربة أحمد سامي مع نادي سموحة فهو واحد من أبنائي وأتمنى حصول أسامة نبي على فرصة فهو مدرب متميز".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن شركة إيني الإيطالية

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

فرص الزمالك وبيراميدز في حسم وصافة الدوري

منذ 42 دقيقة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ ساعة و 12 دقيقة

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ أقل من ساعتين

أمير مرتضى يصدم شيكابالا ويرفض طلبه

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الكاف يعلن قائمة حكام دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

حسن المستكاوي: كوبر "ظلم" رباعي المنتخب.. و"الجوهري" من أفضل المدربين في تاريخ مصر

رئيس الاتحاد السكندري: تعاقدنا مع صفقتين سيئتين

اتحاد الكرة يوافق على طلبات إيهاب جلال والإعلان الرسمي يقترب

كلاكيت سادس مرة.. حلمي طولان "رجل" قهر الزمالك

حلمي طولان يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم إنبي إلى الأهلي

حضور مدربي الدوري المصري لاتحاد الكرة بتواجد عبدالحفيظ وكارتيرون

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

02:35 م

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»