عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:01 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة كبيرة بشأن توقيع نجم الأهلي لفريق بيراميدز.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "هناك لاعبين معارين يرغبون في الرحيل عن الأهلي حال عدم وجود مكان لهم ضمن قائمة الفريق الأحمر".

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين سيرفضون مبدأ الخروج للإعارة، لن يكون أمام الأهلي حلول سوى الاستغناء عنهم، وعدم تسجيلهم في القائمة المحلية".

وأكمل:" في حالة رغبة الأهلي إعادة ناصر ماهر سيتم قيده، أما الاتجاه نحو إعارته قد يرفضه اللاعب وبالتالي يرحل عن صفوف الفريق الأحمر وينتقل إلى بيراميدز".

وواصل عمر ربيع: "في حالة قيد ناصر ماهر بالأهلي، سوف يستعيد العقود التي وقعها مع نادي بيراميدز".

وأتم: "هناك جلسة ستجمع موسيماني مع لجنة التخطيط، لحسم ملف المعارين".

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