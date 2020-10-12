عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:01 م
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة كبيرة بشأن توقيع نجم الأهلي لفريق بيراميدز.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "هناك لاعبين معارين يرغبون في الرحيل عن الأهلي حال عدم وجود مكان لهم ضمن قائمة الفريق الأحمر".
وأضاف: "هناك بعض اللاعبين سيرفضون مبدأ الخروج للإعارة، لن يكون أمام الأهلي حلول سوى الاستغناء عنهم، وعدم تسجيلهم في القائمة المحلية".
وأكمل:" في حالة رغبة الأهلي إعادة ناصر ماهر سيتم قيده، أما الاتجاه نحو إعارته قد يرفضه اللاعب وبالتالي يرحل عن صفوف الفريق الأحمر وينتقل إلى بيراميدز".
وواصل عمر ربيع: "في حالة قيد ناصر ماهر بالأهلي، سوف يستعيد العقود التي وقعها مع نادي بيراميدز".
وأتم: "هناك جلسة ستجمع موسيماني مع لجنة التخطيط، لحسم ملف المعارين".
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