انتحار شخص بقرص الغلة السام في ملوى بالمنيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:52 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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لقي اليوم الإثنين، شخص مصرعه بعد تناوله قرص الغلة السام بطريق الخطأ بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وجري نقل جثته لمستشفي ملوي العام، كما عثرت أجهزة الأمن علي جثة طفل لقيط ملقاة بجوار المصرف القبلي بمركز ملوي، وتم نقل الجثة لمشرحة ستشفي ملوي العام وتقرر دفنه بمقابر الصدقة.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي بالعثور علي جثة طفل لقيط بجوار المصرف القبلي علي أطراف مدينة ملوي من الناحية القبلية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي ملوي العام.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 34036 لسنة 2020 إداري قسم شرطة ملوي والعرض علي النيابة العامة والتي قررت تسليم جثة الطفل لأحد المواطنين من أصحاب مقابر الصدقة لدفن جثة الطفل مع وضع علامة علي قبره وتكليف المباحث بعمل التحريات اللازمة لمعرفة والد ووالدة الطفل وسبب وظروف الواقعة.

كما تلقي مدير الأمن إخطارا من إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي بوصول بلاغ من الدكتور أسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام بوصول يحيي ف 35 عاما مقيم بمدينة ملوي مصابا بأعراض التسمم من قيئ وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفي وتبين أنه تناول قرص الغلة السام بطريق الخطأ حسب أقوال أسرته.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 34098 لسنة 2020 إداري قسم شرطة ملوي والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي قررت إنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة، كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات واستعجال تحريات وحدة المباحث الجنائية.

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