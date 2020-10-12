أزمة الغاز الطبيعي تتفاقم.. ومصنعون: استخدامه في الصناعة أفضل من تصديره









تعد الطاقة المحرك الأساسى والرئيسى للأنشطة الإنتاجية والصناعية، ومع بدء الحكومة اتخاذ سياسيات تسعير الغاز الطبيعى من أجل تشجيع الصناعات، حيث كان قرار مجلس الوزراء خلال العام الماضى بتشكيل لجنة تضم عددًا من الوزراء المعنيين بأسعار الطاقة، وذلك بهدف تحديد أسعار الطاقة المقدمة للمصانع لتشجيع الاستثمار وتعمل تلك اللجنة على مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع بشكل دورى كل ستة أشهر، حيث تم تخفيض أسعار الغاز للصناعة فى أول قراراتها خلال شهر أكتوبر الماضي، لـ6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.





انطلاقا من هذا أصبح لزامًا على الحكومة أن تتخذ خطوات جادة تتخطى مرحلة القرارات والاجتماعات لدعم هذا القطاع الهام والذى يمثل القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومى، حيث أن القطاع يمتلك إمكانيات كبيرة لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.









وتعتبر أزمة أسعار الغاز الطبيعي واحدة من أهم المشكلات التى تواجه المصنعين وقطاع الصناعة بوجع عام ، خلصة بعد اشتعال أزمة كورونا وارتفاع السعر العالمي، بما لم يترك مجالا للمصانع للحفاظ على صناعاتها بأى شكل خاصة في مجال مواد البناء والصناعات المعدنية، الأمر الذي اضطر البعض لإغلاق المصانع أو التخلى عن عدد كبير من العمالة وتقليل النفقات، ما يجعلها مشكلة حساسة تواجه الحكومة في مراحلة حرجة يعانى فيها الاقتصاد بقوة في ظل أزمة كورونا.









في هذا الإطار قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية حيث يسهم بنحو 25% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية وبقيمة 5 مليار دولار سنوياً إلى جانب تغطية غالبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات المستخدمة فى قطاع الإنشاءات.









ولفتت إلى أن هذا القطاع يضم عدد كبير من الصناعات العملاقة فى الاقتصاد القومى وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب والأسمنت والتى تسهم فى تعزيز معدلات نمو الاقتصاد المصرى.









وأشارت "جامع" إلى حرص الوزارة على مساندة تكلفة الشحن لكافة القطاعات التصديرية ومن بينها قطاع مواد البناء والحرارايات والصناعات المعدنية وذلك لأسواق دول القارة الإفريقية والتى تمثل مقصداً هاماً للصادرات المصرية فى مختلف الصناعات التابعة لقطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدني.









وحققت صادرات قطاع مواد البناء حققت خلال النصف الأول من العام الجارى زيادة ملحوظة بنسبة قدرها 24% حيث بلغت 3 مليار و 25 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 437 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.









تعليقا على أزمة أسعار الغاز يقول سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن سعر الغاز الحالى يؤذى كل الصناعات المحلية فى مصر وهو السبب الأول فى تعرضها للخسائر وتراجع الانتاج والتصدير للخارج، موضحا أن السعر العالمى للغاز لا يتعدى حاليا 1.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يباع فى مصر للصناعة الوطنية بمعدلات الضعف ويبلغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، قائلا إن دخول الغاز فى الصناعة بسعر مخفض أفضل من تصديرة كمادة خام حيث أن الصناعة ستقدم قيمة مضاعفة وينتج عنه السلع والمنتجات المحلية التى يتم تصديرها ومنافسة مثيلتها فى الأسواق العالمية، ويرفع من حصيلة الصادرات المصرية وقيمتها.









وأضاف نعمان فى تصريح لـ"الفجر"، إن وزيرة الصناعة نيفين جامع وعدت خلال اجتماعتها مع المجالس التصديرية بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة البترول لتوصيل مطالب الصناع وتخفيض سعر الغاز بما لا يزيد عن 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهناك بعض الصناعات التى تقدمت بضرورة تسعير الغاز للصناعة بنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية خاصة للصناعات التى يدخل فيها الغاز كمادة خام للصناعة وليس كمصدر للطاقة، وتعتبر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من أكبر الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز ومنها الحديد والصلب والاسمنت والبتروكيماويات والأسمدة.









وأكد على دراسة المصدرون لتوجهات القيادة السياسية زيادة الصادرات بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة خاصة بعد وعود الحكومة بتذليل كافة العقبات التى تواجه الصناعة وأهمها تخفيض سعر الغاز .





وعلى المستوى العالمي قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي “نايمكس” تسليم مايو بنسبة 11.5% خلال تعاملات اليوم الإثنين، في اتجاه عكسي لأسعار النفط الأمريكي تسليم نفس الشهر والتي هوت تحت الصفر.









وبحسب بلومبرج، قفز سعر الغاز الطبيعي نايمكس إلى 1.95 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بزادة نحو 25 سنتا مقارنة بسعر الفتح.



















































