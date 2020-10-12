إشادة واسعة من سكان مدينة بدر بخط النقل الجماعي الجديد من وإلى المطرية

تقدم أهالي وسُكان مدينة بدر، بالشكر لمجلس أمناء المدينة، برئاسة المهندس عبدالرحمن الزعيم، على تدشين خط سير مواصلات عامة جديد، بين مدينة بدر والمطرية؛ حيث لاقى الخط الجديد حالة إشادة وقبول واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الإشادة بثمن تعريفة الركوب من المدينة إلى محطة مترو عدلي منصور، والتي تبلغ 5 جنيهات فقط، وذلك في إطار استكمال منظومة نقل كاملة داخل المدينة وخارجها.





كما أكد سكان مدينة الشروق، احتياجهم الشديد لهذا الخط، مطالبين بنشر مواعيده مروره من الشروق، للاستفاده منه، ويأتي ذلك كخطوة جديدة ضمن مشروع النقل الداخلي والخارجي الذي يتبناه المجلس، والذي أحدث فيه طفرة كبيرة غير مسبوقة، مما جعل المدن الأخرى تشيد به، وتطالب بتطبيقه داخلها.





وأعلن المهندس عبدالرحمن الزعيم رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، عن أنه جاري العمل على ربط شبكة الطرق والمواصلات بمنظومة إلكترونية جديدة، تتيح للسُكان المزيد من الراحة والتنظيم، وتقوم على تسهيل خدمات المواصلات والنقل داخل المدينة وخارجها، وذلك ضمن منظومة نقل جماعي ذكية، داخل وخارج المدينة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.





وأضاف أن مجلس المدينة يعمل رفع مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين والسُكان، ويتابعها بشكل دوري، ويستمع لاقتراحات المواطنين، بما يلبي احتياجاتهم، وبشكل يواكب التطور والتنمية المستمرة، وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية بجهاز المدينة، وممثلي المجتمع المدني.



