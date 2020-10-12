تأجيل طعن المتهمين في قضية "فض رابعة" على أحكام الإعدام للحكم

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قررت محكمة النقض، تاجيل طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد لجلسة ٢٨ ديسمبر؛ للحكم.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية؛ لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.



من أبرز المدانين بالإعدام من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، عصام العريان، ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وصفوت حجازي ووجدي غنيم وعبد الرحمن البر.



كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للإخواني محمد بديع و46 آخرين في نفس القضية التي تضم 739 متهمًا بعضهم هارب.



وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين "أحداث."



وحكمت جنايات القاهرة بالسجن خمس سنوات لمحمود أبوزيد "شوكان"، و215 آخرين، وانقضت الدعوى الجنائية ضد خمسة متهمين لوفاتهم أثناء نظر القضية.



كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في أغسطس 2015 بعد اتهامهم بـ"التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص"، بحسب نص قرار الإحالة.