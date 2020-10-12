Carrefour Market | خصومات عروض كارفور مصر من 7 وحتي 18 من اكتوبر الجاري علي جميع العروض

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:32 م
عروض كارفور
عروض كارفور
Advertisements

Carrefour Market | خصومات عروض كارفور مصر من 7 وحتي 18 من اكتوبر الجاري علي جميع العروض

تبحث كل سيدة عن أماكن مضمونة لشراء احتياجات المنزل سوء مواد غذائية أو مستحضرات هامة وفي الوقت ذاته تبحث عن الجودة بجانب السعر المناسب لها حتي تستطيع جميع المستلزمات وسوف تجد كل ما ترغب بيه وأكثر في كارفور والذي دائما يكون شعاره راحة المستهلك وهذا اول أولوياته. 

ولذلك يقدم كارفور عروض مستمرة على جميع منتجاته سوء مواد غذائية أو ملابس او أجهزة كهربائية أو مستحضرات ومستلزمات وغير ذلك وكل ذلك من أجل نال إرضاء العميل.

مميزات عروض كارفور 
- اهم ما يميز العروض التي يقدمها كارفور هو توفيرها في جميع الفروع على مستوى الجمهورية ومن خلال كارفور أونلاين 

- استمرار مدة العروض لاكثرة من اسبوع حتي تتيح المستهلك الشراء في الوقت المناسب له 

- يقدم كارفور العروض على جميع المنتجات وليس على المنتجات الموسمية أو القابلة للتلف كما يفعل الكثير 

- يوفر كارفور مجلة تحتوي على جميع منتجات العرض ونسبة الخصم اي سعره قبل الخصم وبعده

- يراعي دائما المستهلك لذلك يوفر عروض خاصة لعودة المدارس  

عروض كارفور من 7 الي 18 اكتوبر 
- أربع قطع من تونة صن شين اكسبريس مفتتة بسعر 34.95 جنيه
- يار سكرا واحد كليو  عرض الأربعة 25.95 جنية 
- روستو بقري واحد كليو بسعر 104.95
- انتركوت أو ريب اي بقري سعر 104.95
- مكعبات بقري كليو بسعر 96.95
- دجاجه كاملة بوزن 1000-1100 من منتجات شهد بسعر 39.95 جنية
- اوراك دجاج بالعظم كليو بسعر 29.5 جنية
- كليو صدور دجاج بالعظم بسعر 37.95 جنية
- كليو لحمة بقري مفروم قليل الدسم بسعر 99.95 جنية
- كليو برجر بقري سعر 99.95 جنية 
- كليو موزة بقري بسعر 99.95 جنية 
- كليو موز بسعر 23.95 جنية
- كليو رمان بسعر 3.75 جنية 
- كليو جوافة بسعر 9.95 جنية 

كل تلك العروض وغيرها الكثير من العروض لتلك المدة حيث تحتوي المجلة على أربعين صفحة  لتشمل كل المنتجات الضرورية.

Carrefour Market | خصومات عروض كارفور مصر من 7 وحتي 18 من اكتوبر الجاري علي جميع العروض

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارفور مصر كارفور عروض كارفور خصومات هائلة لعروض كارفور خصومات عروض كارفور مصر احدث عروض كارفور مصر 2020 Carrefour Market

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ ساعة و 15 دقيقة

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف أخر مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ أقل من ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

الكاف يعلن قائمة حكام دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

منذ ساعة الا ربع

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أمير مرتضى يصدم شيكابالا ويرفض طلبه

منذ أقل من ساعتين

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019

تخفيضات غير مسبوقة على الأدوات الكهربائية.. عروض كارفور سبتمبر 2019

سلع غذائية وملابس .. أهم عروض كارفور شهر سبتمبر 2019

عروض كارفور مصر سبتمبر 2019

تعرف على أقوى عروض كارفور قبل نهاية شهر سبتمبر

تعرف على عروض كارفور مصر اليوم 26 سبتمبر 2019

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

02:35 م

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»