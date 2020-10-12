



Carrefour Market | خصومات عروض كارفور مصر من 7 وحتي 18 من اكتوبر الجاري علي جميع العروض





تبحث كل سيدة عن أماكن مضمونة لشراء احتياجات المنزل سوء مواد غذائية أو مستحضرات هامة وفي الوقت ذاته تبحث عن الجودة بجانب السعر المناسب لها حتي تستطيع جميع المستلزمات وسوف تجد كل ما ترغب بيه وأكثر في كارفور والذي دائما يكون شعاره راحة المستهلك وهذا اول أولوياته.





ولذلك يقدم كارفور عروض مستمرة على جميع منتجاته سوء مواد غذائية أو ملابس او أجهزة كهربائية أو مستحضرات ومستلزمات وغير ذلك وكل ذلك من أجل نال إرضاء العميل.





مميزات عروض كارفور

- اهم ما يميز العروض التي يقدمها كارفور هو توفيرها في جميع الفروع على مستوى الجمهورية ومن خلال كارفور أونلاين





- استمرار مدة العروض لاكثرة من اسبوع حتي تتيح المستهلك الشراء في الوقت المناسب له





- يقدم كارفور العروض على جميع المنتجات وليس على المنتجات الموسمية أو القابلة للتلف كما يفعل الكثير





- يوفر كارفور مجلة تحتوي على جميع منتجات العرض ونسبة الخصم اي سعره قبل الخصم وبعده





- يراعي دائما المستهلك لذلك يوفر عروض خاصة لعودة المدارس





عروض كارفور من 7 الي 18 اكتوبر

- أربع قطع من تونة صن شين اكسبريس مفتتة بسعر 34.95 جنيه

- يار سكرا واحد كليو عرض الأربعة 25.95 جنية

- روستو بقري واحد كليو بسعر 104.95

- انتركوت أو ريب اي بقري سعر 104.95

- مكعبات بقري كليو بسعر 96.95

- دجاجه كاملة بوزن 1000-1100 من منتجات شهد بسعر 39.95 جنية

- اوراك دجاج بالعظم كليو بسعر 29.5 جنية

- كليو صدور دجاج بالعظم بسعر 37.95 جنية

- كليو لحمة بقري مفروم قليل الدسم بسعر 99.95 جنية

- كليو برجر بقري سعر 99.95 جنية

- كليو موزة بقري بسعر 99.95 جنية

- كليو موز بسعر 23.95 جنية

- كليو رمان بسعر 3.75 جنية

- كليو جوافة بسعر 9.95 جنية





كل تلك العروض وغيرها الكثير من العروض لتلك المدة حيث تحتوي المجلة على أربعين صفحة لتشمل كل المنتجات الضرورية.



