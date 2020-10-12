فرصة ذهبية أمام "باكا" لاستعادة مستواه مع فياريال





يبدو أن مدرب فياريال الإسباني أوناي إيمري سيعتمد بشكل كبير على مهاجمه الكولومبي العائد من الإصابة كارلوس باكا بعد إصابة جيرارد مورينو.





وغاب باكا بسبب الإصابة لمدة ثلاثة أشهر عن نهاية الموسم الماضي، وبداية الموسم الحالي.





وعندما تعافى لم يشارك كأساسي في الفريق، حيث اختار أوناي إيمري الثنائي المكون من الإسبانيين، باكو ألكاسير وجيرارد مورينو.





وسيمثل غياب مورينو من أسبوعين إلى ثلاثة، ضربة لإيمري وفريقه، لكنه سيفتح الباب أمام المهاجم الكولومبي ليظهر في التشكيل الأساسي.





ويعمل باكا حاليا بشكل طبيعي مع المجموعة، وسجل هدفا في مرمى أوريويلا، خلال مباراة ودية الأسبوع الماضي.





ويوجد أمام إيمري خيار آخر للمباريات القادمة، وهو إشراك الياباني تيك كوبو، الذي يلعب أيضا في الجناح الأيمن، أو في موقع خلف المهاجم.



