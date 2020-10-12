



ننشر رابط الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020 من خلال بوابة الحكومة المصرية





يستمر موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2020 مفتوحا للتسجيل أمام جميع الشهادات الفنية، والمدارس والمعاهد الفنية، للدورين الأول والثاني، وفقا لما جاء عبر الموقع الرسمي لخدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، المتاح من خلال بوابة مصر الحكومية.





ونستعرض لكم خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية، والحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية فور ظهورها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.





خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية من بوابة الحكومة المصرية

- يدخل الطالب على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويختار تنسيق الدبلومات الفنية أو من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- يحدد الطالب نوع المؤهل (صناعي أو تجاري أو زراعي) ونظام الدراسة (3 أو 5 سنوات).





- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به المدون في استمارة النجاح الخاصة به.





- يظهر بيانا تأكيديا باسم الطلاب الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح يؤكد عليه الطالب باختيار (نعم).





- يبدأ الطالب اختيار ترتيب أسماء الكليات والمعاهد التي يرغب في الانضمام إليها ويضغط على حفظ.





- على الطالب الاحتفاظ بالرقم السري الخاص ليتمكن من تعديل رغباته قبل إعلان النتيجة، ويمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته قبل إعلان النتيجة.





خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020

- يدخل الطالب على موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- يضغط على خدمات تنسيق الشهادات الفنية.





- الضغط على نتائج الحاصلين على الشهادات الفنية.





- وبمجرد الدخول لصفحة نتيجة التنسيق، تظهر أيقونة "اختر مصدر الشهادة" لاختيار شهادة الدبلوم الفني التي حصل عليها الطالب، سواء كانت الشهادة الفنية الصناعية، أو الفنية التجارية، أو الفندقية، أو الفنية الزراعية، أو المعاهد الفنية.





- تظهر الصفحة الخاصة بإدخال بيانات الطالب والتي يتم إدخالها.





- يدخل الطالب رقم الدخول الذي تسلمه من المدرسة أو المعهد.





- إدخال الرقم السري الخاص به، من خلال لوحة المفاتيح الموضحة على الشاشة وليس من لوحة مفاتيح الموبايل.





- يدخل الطالب الرقم التأكيدي الموضح على الشاشة أمامه.



