ننشر رابط الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020 من خلال بوابة الحكومة المصرية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:29 م
تنسيق الدبلومات الفنية 2020
تنسيق الدبلومات الفنية 2020
Advertisements

ننشر رابط الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020 من خلال بوابة الحكومة المصرية

يستمر موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2020 مفتوحا للتسجيل أمام جميع الشهادات الفنية، والمدارس والمعاهد الفنية، للدورين الأول والثاني، وفقا لما جاء عبر الموقع الرسمي لخدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، المتاح من خلال بوابة مصر الحكومية.

ونستعرض لكم خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية، والحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية فور ظهورها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية من بوابة الحكومة المصرية
- يدخل الطالب على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويختار تنسيق الدبلومات الفنية أو من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

- يحدد الطالب نوع المؤهل (صناعي أو تجاري أو زراعي) ونظام الدراسة (3 أو 5 سنوات).

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به المدون في استمارة النجاح الخاصة به.

- يظهر بيانا تأكيديا باسم الطلاب الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح يؤكد عليه الطالب باختيار (نعم).

- يبدأ الطالب اختيار ترتيب أسماء الكليات والمعاهد التي يرغب في الانضمام إليها ويضغط على حفظ.

- على الطالب الاحتفاظ بالرقم السري الخاص ليتمكن من تعديل رغباته قبل إعلان النتيجة، ويمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته قبل إعلان النتيجة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020
- يدخل الطالب على موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

- يضغط على خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- الضغط على نتائج الحاصلين على الشهادات الفنية.

- وبمجرد الدخول لصفحة نتيجة التنسيق، تظهر أيقونة "اختر مصدر الشهادة" لاختيار شهادة الدبلوم الفني التي حصل عليها الطالب، سواء كانت الشهادة الفنية الصناعية، أو الفنية التجارية، أو الفندقية، أو الفنية الزراعية، أو المعاهد الفنية.

- تظهر الصفحة الخاصة بإدخال بيانات الطالب والتي يتم إدخالها.

- يدخل الطالب رقم الدخول الذي تسلمه من المدرسة أو المعهد.

- إدخال الرقم السري الخاص به، من خلال لوحة المفاتيح الموضحة على الشاشة وليس من لوحة مفاتيح الموبايل.

- يدخل الطالب الرقم التأكيدي الموضح على الشاشة أمامه.

ننشر رابط الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020 من خلال بوابة الحكومة المصرية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تنسيق الدبلومات الفنية 2020 بوابه الحكومه المصريه

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف أخر مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

الكاف يعلن قائمة حكام دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

منذ ساعة الا ربع

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ ساعة و 14 دقيقة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أمير مرتضى يصدم شيكابالا ويرفض طلبه

منذ أقل من ساعتين

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. سجل الآن رغباتك عبر موقع tansik بوابة الحكومة المصرية قبل غلق باب التسجيلات

موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. ورابط سريع لتسجيل الرغبات

تنسيق الدبلومات الفنية 2019| رابط بوابة الحكومة المصرية.. وخطوات تسجيل الرغبات

استعلم عن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية 2019 الآن | استعلم عبر بوابة الحكومة المصرية tansik

هنا تنسيق الدبلوم الفني التجاري 2020 .. تنسيق الدبلومات الفنية نظام ثلاث وخمس سنوات بالكليات والمعاهد الحكومية tansik.egypt.gov.eg

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

02:35 م

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»