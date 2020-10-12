فرص الزمالك وبيراميدز في حسم وصافة الدوري

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إشتعلت المنافسة بين الزمالك وبيراميدز على وصافة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وذلك بعد تعادل رفقاء عبدالله السعيد أمام الاهلي يوم أمس سلبياً بدون أهداف لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة.


ويمتلك الزمالك في جعبته 65 نقطة متفوقاً على بيراميدز صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة قبل خصم ثلاثة نقاط من المارد الأبيض بنهاية الموسم وذلك بعد إنسحابهم من مباراة الاهلي بالدور الأول.


ويتبقى للزمالك مباراتين الأولى ضد حرس الحدود اليوم الإثنين ومباراة الإسماعيلي في الجولة الأخيرة لم يتحدد موعدها بعد ويكفيه الفوز في المباراتين لحسم المركز الثاني رسمياً.


في الوقت الذي يتبقى فيه لقاء واحد لنادي بيراميدز ضد المقاولون العرب في الجولة الأخيرة ويحتاج تعثر الزمالك في واحده من المباراتين والفوز على أبناء عماد النحاس لحسم الوصافة والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للمرة الاولى في تاريخهم.

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