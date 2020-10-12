راشفورد ينافس على جائزة شخصية العام في إنجلترا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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ينافس الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على جائزة شخصية العام في إنجلترا والتي تمنحها شبكة بي بي سي الإخبارية.


وكان راشفورد قد حصل على جائزة MBE في حفل عيد ميلاد الملكة الأسبوع الماضي بعد الحملة التي قادها للوجبات المنزلية بعد تعاونه مع جمعيات خيرية لتقديم وجبات للإطفال المحرومين جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وأدت الحملة إلى إنتقال مانشستر يونايتد للمنافسة على شخصية العام الرياضية لعام 2020 وينافس تايسون فيوري.

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