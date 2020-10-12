المعركة تقترب.. موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

في موقعة من العيار الثقيل ينتظر عشاق القلعة البيضاء موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة العام الحالي 2020 التي شارفت على النتهاء.









الفارس الأبيض كان تأهل لهذا الدور على حساب نادي الترجي التونسي، حيث فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز التونسي بهدف مقابل لاشيء في لقاء العودة لتصبح حصيلة الأهداف ٣-٢،

كان نادي الرجاء تأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه على نادي مازيمبي الكونغولي بحصيلة أهداف ٢-١ حيث فاز الفريق المغربي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، وفاز الكونغولي في مباراة العودة بهدف مقابل لاشيء









موعد مبارة الزمالك والرجاء

تنطلق مباراة الزمالك والرجاء يوم الأحد المقبل 18 أكتوبر في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.









وتلعب المباراة الأولى بأرض المغرب وتحديدا على ستاد محمد الخامس، ويعود الزمالك ليستضيف الرجاء في مباراة العودة بعد 6 أيام على ملعب برج العرب لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.









ويلاقي الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والعودة المتأهل من الأهلي والوداد المغربي اللذان سيتواجهان في اليوم التالي.



