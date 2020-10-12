من الإصابة حتى عبور مرحلة الخطر.. اعرف أبرز رسائل ترامب عن كورونا

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منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، وخرج مرارا وتكرارا من أجل التعبير عن طبيعة حالته الصحية، وهو ما أثار الجدل خلال الأيام الأخيرة، وأصبح حديث العالم أجمع.



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته أصيبا بفيروس كورونا في 2 أكتوبر، ووقتها أعلن طبيب الرئيس الأمريكي، أن دونالد ترامب "بخير" وسيواصل أداء واجباته "دون انقطاع" أثناء الحجر الصحي مع السيدة الأولى ميلانيا، بعدما ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ إصابته بفيروس كورونا حتى عبوره مرحلة الخطر:



لا تخافوا منه

فبعد خروجه من مستشفى وولتر ريد العسكري الذي عولج فيها على مدى أربعة أيام من فيروس كورونا المستجد، دعا دونالد ترامب الأميركيين إلى عدم الخوف من فيروس كورونا، قائلا: "لا تدعوه يسيطر عليكم فيروس كورونا. لا تخافوا منه، لدينا أفضل المعدات الطبية. لدينا أفضل الأدوية التي تم تطويرها جميعًا مؤخرًا. وستتغلبون عليه.. سنعود.. سنعود إلى العمل. سنكون في المقدمة... لا تدعوه يسيطر على حياتكم. اخرجوا وكونوا حذرين".



نعمة من الرب

وبعدها بأيام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر بالارتياح بعد إصابته بفيروس كورونا التاجي المستجد المسبب بمرض كوفيد-19، واصفا إياها بأنها "نعمة من الرب".



سأتبرع ببلازما الدم

وفي 10 أكتوبر، قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه سيتبرع ببلازما دمه، أو ما يسمى ببلازما النقاهة، لأمريكيين آخرين يكافحون ضد فيروس كورونا بعد أن طور أجساما مضادة للمرض، ونقلت قناة الحرة الأمريكية، أن ترامب قال في تصريحات لقناة فوكس نيوز، ردا على سؤال في هذا الصدد "لم يسألني أحد هذا السؤال، لكني، في الواقع، سأفعل. إذا كانوا يريدون مني القيام بذلك، فأنا يسعدني أن أفعل ذلك".



اكتسبت مناعة ضد "كورونا"

وأمس، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه باتت لديه "مناعة" ضد فيروس كورونا المستجد، وتابع قائلا: "لقد اجتزت أعلى اختبار وأعلى المعايير وأنا في حالة جيدة. يبدو أن لدي مناعة لفترة طويلة، أو ربما لفترة قصيرة، أو مدى الحياة. لا أحد يعرف حقا لكنني أتمتع بمناعة. يمكنني الخروج".



استئناف الحملة الانتخابية

وفي الساعات الأخيرة، أعلن الرئيس الأمريكي عن عودته إلى حملته الانتخابية، إذ ينظم تجمعات في ثلاث ولايات رئيسية لتقليص الفارق في استطلاعات الرأي بينه وبين خصمه الديمقراطي جو بايدن، ويجري الرئيس الجمهوري تجمعا في فلوريدا ثم في ولايتي بنسلفانيا وأيوا.

