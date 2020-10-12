لجنة الإعلام بنقابة المهندسين تعقد أولى اجتماعاتها

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عقدت لجنة الإعلام بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعها الأول برئاسة الدكتور محمد اليماني، الذي ناقشت من خلاله كيفية وضع خطة اعلامية تتضمن في طياتها كل مايجول بخاطر المهندسين والرد علي استفساراتهم واعلامهم بكل مايدور داخل أروقة النقابة.



وأعرب الدكتور محمد اليماني رئيس اللجنة ورئيس الشعبة الكهربية بالنقابة عن سعادته بوجود عناصر شابة ضمن أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن لديهم طاقات وخبرات بالتكنولوجيا الحديثة يجب استغلالها لصالح ملف الإعلام بالنقابة وكذلك تضمنت اللجنة عناصر َمن جيل الوسط صاحب الخبرات المتعددة.



وطالب اليماني الجميع بضرورة تضافر الجهود لتقديم الرسالة الاعلامية التي ترقي بوضع نقابة كبيرة بحجم نقابة المهندسين هذا الصرح العملاق الذي يفرز للدولة كوادر تبني وتعمر.



وأكد اليماني علي حرص المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين علي أهمية اختيار أعضاء اللجان العامة بالنقابة طبقا لخبراتهم وقدراتهم دون النظر لأي انتماءات، مؤكدا أن المشاركة بلجان النقابة هي بوابة لاعداد كوادر نقابية فاعلة تضيف للنقابة وتحمل زمامها في السنوات المقبلة.



وقدم أعضاء اللجنة عدة اقتراحات لدعم ملف الإعلام بالنقابة منها انشاء منصات اعلاميه جديدة للنقابة مثل انستجرام، تويتر، لاينك ات ان، وعمل خطة تسويق لصفحات اللجان، التواصل مع كليات الهندسه في الجامعات المختلفة ونشر الرابط الرسمي لصفحة النقابة علي صفحات الكليات لتوعيه المهندسين بالصفحة الرسمية للنقابة لاغلاق الطريق علي الصفحات المزورة.



وانعقدت اللجنة برئاسة المهندس محمد سليمان محمود اليماني والدكتوره رضوى مراد مقرر اللجنة، والمهندس أحمد حموده مقرر مساعد اللجنة، وعضوية كلا من المهندس هاني خيرت عباس، المهندس عبد الرحمن علي ابراهيم، المهندس محمود حسن محمود، المهندسة ايمان مهدي محفوظ، المهندس مصطفي علي محمد، المهندس محمد عمر عبد الرحيم، المهندس منصور حسنين نصار، المهندس ابو الحسن احمد حنفي، المهندس عمرو عبد المحسن، المهندسة ايمان اسماعيل عبد الجواد.

