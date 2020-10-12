لخلافات مالية.. حبس عصابة الصف لخطفهم مزارع وطلب 500 ألف جنيه فدية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:15 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عصابة الصف، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف مزارع، وطلب فدية ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك لوجود خلافات مالية بينهم

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من سمسار أراضي، مقيم بدائرة المركز، بتلقيه إتصال هاتفي من شقيقه مزارع، مقيم بذات الدائرة، بقيام أشخاص بإختطافه وطلب منه سداد مبلغ 500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه وإتهامه لأحد الأشخاص محصل كهرباء بسوهاج مقيم حلوان بالقاهرة وأصل إقامته جرجا بسوهاج، لخلافات مالية بينهم فى أعمال تقسيم الأراضي.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل من ضباط قطاع الأمن العام إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المشكو في حقه بمشاركة عاطل، سائقَين "لأحدهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وأمكن ضبطهم وتم تحرير المختطف، وضبط بحوزة إثنين من المتهمين طبنجة و50 طلقة لذات العيار، طبنجة صوت، كما تم ضبط السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة ميكروباص.

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