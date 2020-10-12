ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.40%بختام التعاملات

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:11 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.40% رابحاً 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1478.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 976.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 32.37% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.59%، كما ارتفع سهمي مجموعة جي اف اتش المالية، شركة عقارات السيف بنسبة 0.65%، 1.18%، على التوالي.
 
فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 11.92% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 10%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.10% بضغوط هبوط سهم  شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 6.98%

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