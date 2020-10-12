تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:07 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحاً 1.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5778.82 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحاً 5.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6439.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% خاسراً 5.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4464.14 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% رابحاً 2.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4527.70 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 446 مليون سهم بقيمة 71.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.2 ألف صفقة.


 وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.36%، أعقبه قطاعي البنوك والخدمات المالية  بنسبة 0.20%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.11%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.78%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%.
 
وجاء سهم الشركة الكويتية السورية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.51%، يليه سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.25%، فيما تصدر سهم مجموعة الخليج للتأمين القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 12.63% يليه سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 5.33%، ثم سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 5%.

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