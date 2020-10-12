الكاف يعلن قائمة حكام دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة تضم سبعة عشر حكما بالإضافة إلى 16 حكم مساعد للدخول في معسكر إعداداي إستعداداً لمباريات دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية الإفريقية.


وكشف الكاف عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن الدورة ستستمر لمدة خمسة أيام للوقوف على جاهزية الحكام لما تبقى من منافسات بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.


وجاءت قائمة الحكام على النحو التالي :-

أليوم أليوم (الكاميرون)

مصطفى غربال (الجزائر)

باكارى جاساما (جامبيا)

إريك أوتوجو كاستان (الجابون)

فيكتور جوميز (جنوب إفريقيا)

بيرنارد كاميل (سيشل)

باملاك تيسيما (إثيوبيا)

جان جاك نجامبو ندالا (الكونغو الديمقراطية)

رضوان جيد (المغرب)

جياني سيكازوي (زامبيا)

ماجيتي نداي (السنغال)

جوشوا بوندو (بوتسوانا)

عيسي سي (السنغال)

باسيفيك ندابيهاوينيمانا (بوتسوانا)

بيتر كاماكو (كينيا)

سلمي الصادق (تونس)

هيثم قيراط (تونس)

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