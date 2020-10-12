أرمينيا: محادثات السلام لا يمكن أن تحدث قبل تحقيق وقف شامل لإطلاق النار

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:07 م
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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قال وزير خارجية أرمينيا زهراب مناتساكانيان، اليوم الاثنين، إن محادثات السلام بشأن ناغورني كارباخ لا يمكن أن تحدث قبل تحقيق وقف شامل لإطلاق النار.

 

وفي وقت سابق، أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ.

 

وقد ذكرت وسائل إعلامية، بأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية، دخل حيز التنفيذ عن الساعة 11 بتوقيت موسكو.

 

وكانت وزارة الدفاع الأرمنية، أعلنت قبيل دوخل الاتفاق حيز التنفيذ، أن مدينة كابان جنوب البلاد تعرضت لهجوم صاروخي خلف قتلى وجرحى، وهو مانفته وزارة الدفاع الأذربيجانية.

 

وقد اتهمت أذربيجان، قوات إقليم ناغوني كاراباخ بشن قصف عنيف على مناطق مدنية قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وكانت روسيا أعلنت، أن كلا من أذربيجان وأرمينيا، اتفقتا على وقف إطلاق النار، في إقليم ناجورني كاراباخ.

 

وكشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن هذا الاتفاق سيجري اعتبارا من ظهر اليوم السبت.

 

هذا، ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات في موسكو يوم الجمعة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

 

هذا، ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورني قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

 

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