عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن شركة إيني الإيطالية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:18 م
الاجتماع
الاجتماع
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل اليوم الإثنين، كلاوديو ديسكالزى، رئيس شركة "إينى" الإيطالية للبترول.

وتناول اللقاء متابعة نشاط شركة إينى فى مصر بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول.

وأعرب الرئيس عن تطلعه لمواصلة الشركة التوسع فى أنشطتها بمصر، خصوصا فى مجال التنقيب لتعظيم موارد الدولة من الغاز والبترول واستغلالها على النحو الأمثل.

ووجه الرئيس وزارة البترول، بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتسهيل نشاطها فى مصر، وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمالها.

واستعرض رئيس شركة "إينى"، مجمل تطورات المشروعات المتعددة التى تُنفذها فى مصر فى مجالى التنقيب والإنتاج، خصوصا فى البحرين الأحمر والمتوسط والمنطقة الغربية.

وأشاد رئيس شركة "إينى"، بمسيرة الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية والتى تحظى بدعم مباشر من الرئيس، الأمر الذى كان له بالغ الأثر الإيجابى على نجاح أعمال الشركة وأنشطتها لتصبح مصر أحد أهم الدول لعمل الشركة على مستوى العالم.

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