تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:02 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
عبد القادر عرابي
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يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز نشاطه مجدداً يوم 17 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي نظراً لأجندة الفيفا.


وسيواجه مانشستر سيتي ضيفه أرسنال، في الجولة الخامسة من عمر المسابقة، وذلك عن استئناف المسابقة.


ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل 17 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.


يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 9 نقاط من 4 مباريات من 3 انتصارات وهزيمة.

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