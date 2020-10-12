ديشامب يتغنى بمدافعي فرنسا بعد إيقاف رونالدو

أشاد ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي الاول بالإسلوب الجماعي للاعبي الديوك خلال مواجهة البرتغال يوم أمس الأحد لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري الامم الأوروبية لكرة القدم.









وإنتهت المباراة التي جمعت المنتخبان على أرضية ملعب دي فرانس بالتعادل السلبي بدون أهداف ليحصل كلاً منهما على نقطة يتيمة.









وفشل رونالدو في زيارة مرمى المنتخب الفرنسي للمرة الخامسة خلال مواجهات المنتخبين الأمر الذي جعل ديشامب يتغنى بالأسلوب الجماعي لمدافعي الديوك.









وفي تصريحات نقلتها صحيفة " آس الإسبانية " أكد ديشامب أنه غير راضي على النتيجة لكن بعض الامور التي ظهرت في المباراة إيجابية للغاية".









وتابع" نجح اللاعبون في التقليل من خطورة رونالدو خلال اللقاء لذلك لم نر الكثير منه ويجب علينا تطوير الأداء الهجومي في المباريات القادمة".



