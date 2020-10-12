صلاح يظهر في قائمة أغنياء الرياضة على "انستجرام" ورونالدو في الصدارة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تصدر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي قائمة أغنياء الرياضة على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور إتسنجرام خلال العام الجاري 2020.


ويمتلك الدون عبر حسابه الرسمي أكبر عدد من المتابعين مقارنة بأي لاعب رياضي آخر بإجمالي 239 مليون متابع.


وأشارت شبكة " hopperHQ" البريطانية التي تختص بإحصائيات موقع إنستجرام أن رونالدو يتقاضى على كل منشور يقوم بنشره عبر حسابه 889 ألف دولار.


في الوقت الذي حل فيه الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي 695 ألف دولار.


وظهر في القائمة الدولي المصري محمد صلاح في المركز العاشر حيث يتقاضى على كل منشور مبلغ 180 ألف دولار.


وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي :-

1- كريستيانو رونالدو (كرة القدم) 889 ألف دولار عن كل منشور.

2- نيمار دا سيلفا (كرة القدم) 695 ألف دولار.

3- ليونيل ميسي (كرة القدم) 695 ألف دولار.

4- ديفيد بيكهام (كرة القدم) 339 ألف دولار.

5- ليبرون جيمس (كرة السلة) 307 ألف دولار.

6- فيرات كوهلي (الكريكيت) 296 ألف دولار.

7- رونالدينيو (كرة القدم) 238 ألف دولار.

8- جاريث بيل (كرة القدم) 200 ألف دولار.

9- زلاتان إبراهيموفيتش (كرة القدم) 200 ألف دولار.

10- محمد صلاح (كرة القدم) 180 ألف دولار.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ أقل من ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف أخر مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

الكاف يعلن قائمة حكام دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

أمير مرتضى يصدم شيكابالا ويرفض طلبه

منذ أقل من ساعتين

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ ساعة و 14 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

نيمار: الأسطورة رونالدو سيغير كرة القدم الإيطالية

كم يكسب محمد صلاح من نشر صورة على انستجرام.. (قائمة اللاعبين الأكثر دخلا على السوشيال ميديا)

محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويتراجع أمام ماني (إحصائية)

محمد صلاح يتراجع في قائمة هدافي العالم 2019

فيدرر يتفوق على رونالدو وميسي في قائمة الأعلى دخلًا بالعالم

رونالدو يختار صلاح من ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

02:35 م

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»