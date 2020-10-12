صلاح يظهر في قائمة أغنياء الرياضة على "انستجرام" ورونالدو في الصدارة

تصدر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي قائمة أغنياء الرياضة على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور إتسنجرام خلال العام الجاري 2020.









ويمتلك الدون عبر حسابه الرسمي أكبر عدد من المتابعين مقارنة بأي لاعب رياضي آخر بإجمالي 239 مليون متابع.









وأشارت شبكة " hopperHQ" البريطانية التي تختص بإحصائيات موقع إنستجرام أن رونالدو يتقاضى على كل منشور يقوم بنشره عبر حسابه 889 ألف دولار.









في الوقت الذي حل فيه الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي 695 ألف دولار.









وظهر في القائمة الدولي المصري محمد صلاح في المركز العاشر حيث يتقاضى على كل منشور مبلغ 180 ألف دولار.









وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي :-





1- كريستيانو رونالدو (كرة القدم) 889 ألف دولار عن كل منشور.





2- نيمار دا سيلفا (كرة القدم) 695 ألف دولار.





3- ليونيل ميسي (كرة القدم) 695 ألف دولار.





4- ديفيد بيكهام (كرة القدم) 339 ألف دولار.





5- ليبرون جيمس (كرة السلة) 307 ألف دولار.





6- فيرات كوهلي (الكريكيت) 296 ألف دولار.





7- رونالدينيو (كرة القدم) 238 ألف دولار.





8- جاريث بيل (كرة القدم) 200 ألف دولار.





9- زلاتان إبراهيموفيتش (كرة القدم) 200 ألف دولار.





10- محمد صلاح (كرة القدم) 180 ألف دولار.







