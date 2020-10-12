رامي صبري يروج لأغنيته الجديدة "خليني أشوفك تاني"

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روج المطرب رامي صبري، لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "خليني أشوفك"، حيث نشر رامي صورة له من الفيديو كليب الخاص بالأغنية وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.





وشارك جمهوره ببعض الكلمات من تلك الأغنبة وكتب: يا حبيبي حن عليا سلم كده صفي النية ده انا جاي مسلم ليك"، وتابع قوله: "اسمعوا خليني أشوفك تاني كاملة على اليوتيوب".





"خليني أشوفك تاني"، من كلمات الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، وتلحين مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، وماستر جلال الحمداوي.





وحقق رامي صبري نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بأغنية "خطيرة" من ألحانه، وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوي، وأيضاً أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" له، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدى ، كما حقق مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال أغنيته "حياتى مش تمام"، والذى طرحها فى موسم عيد الحب الماضى، وهى من كلمات والحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.

