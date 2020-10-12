نقابة المهندسين تعلق عملها في كفر الشيخ بسبب إصابة عامليها بفيروس كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قررت نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس يوسف عبد السميع، تعليق العمل بفرع النقابة بالمحافظة بسبب إصابة عدد من العاملين بها بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت النقابة في بيان رسمي أصدرته اليوم الإثنين، أن تعليق العمل سيبدأ من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع حرصا علي سلامة الجميع، وذلك بعد ظهور عدة إصابات بين العاملين بالنقابة.

مجلس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس عبدالسميع يوسف، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، لبحث أوضاع المهندسين في ظل جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.

وكانت نقابة مهندسين كفر الشيخ قد قررت صرف منحة 5 آلاف جنيه للمهندس المصاب بفيروس كورونا، تصرف بموجب مستند من وزارة الصحة يفيد بإصابته وتلقي العلاج بمستشفي العزل.

وفي حالة وفاة المهندس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، تصرف النقابة مبلغ 20 ألف جنية لأسرته كإعانة، فضلًا عن إتاحة صرف سلفة للمهندسين أصحاب المعاشات وأسر المهندسين المتوفيين بقيمة معاش شهرين تصرف فورا من النقابة الفرعية على أن تخصم من المعاش على 10 أشهر.

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