هيثم نبيل يعلن إصابة والده وزوجته بفيروس كورونا







وكتب هيثم، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: "والدى وزوجتى ايجابى كورونا، زيي، للأسف تجربة قاسية، لنا نسأل الله أن يخرجنا منها على خير".







1. وجاء ذلك بعد اعلانه منذ أيام عن إصابته بالفيروس، حيث كتب وقتها على حسابه الشخصي بفيسبوك: "قدر الله وماشاء فعل، أصيبت بكورونا، دعواتكوا بأنها متكونش جت لحد عن طريقي، ياريت لو حد اختلط بيا آخر كام يوم ياخد باله، الحمدلله"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل".





أعلن المطرب هيثم نبيل، عن إصابة والده وزوجته، حيث اكتشف الأمر بعد خضوعهما لعمل مسحة وتحاليل طبية لمعرفة عما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا، عقب إصابته عالفور.