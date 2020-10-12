هيثم نبيل يعلن إصابة والده وزوجته بفيروس كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
أعلن المطرب هيثم نبيل، عن إصابة والده وزوجته، حيث اكتشف الأمر بعد خضوعهما لعمل مسحة وتحاليل طبية لمعرفة عما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا، عقب إصابته عالفور.


وكتب هيثم، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: "والدى وزوجتى ايجابى كورونا، زيي، للأسف تجربة قاسية، لنا نسأل الله أن يخرجنا منها على خير".


1. وجاء ذلك بعد اعلانه منذ أيام عن إصابته بالفيروس، حيث كتب وقتها على حسابه الشخصي بفيسبوك: "قدر الله وماشاء فعل، أصيبت بكورونا، دعواتكوا بأنها متكونش جت لحد عن طريقي، ياريت لو حد اختلط بيا آخر كام يوم ياخد باله، الحمدلله"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل".

أخبار تهمك

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف أخر مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

الكاف يعلن قائمة حكام دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

منذ 40 دقيقة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 6 ساعات

أمير مرتضى يصدم شيكابالا ويرفض طلبه

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

02:35 م

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»