وصول 100 ألف طن بضائع إستراتيجية لميناء الإسكندرية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:53 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطا فى حركة العمل، اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 71 سفينة.

وأضاف شاهين، أنه وصلت إلى الميناء 13 سفينة، وغادرت 18 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 28 سفينه، هذا وقد تم دخول وخروج 8262 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء عدد 1 قطار بإجمالى 22 عربة محمل بالقمح ومتجه إلى المطاحن بشبرا.

وأكد أنه يجرى تفريغ بضائع واردة تزن 100900 طن، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 34200 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1330 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1475 حاوية، وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم 135100 طن.

ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع فى الميناء.

أخبار تهمك

أمير مرتضى يصدم شيكابالا ويرفض طلبه

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف أخر مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ ساعة الا ربع

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

الكاف يعلن قائمة حكام دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

منذ 40 دقيقة

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

02:35 م

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»