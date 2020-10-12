وصول 100 ألف طن بضائع إستراتيجية لميناء الإسكندرية

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قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطا فى حركة العمل، اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 71 سفينة.



وأضاف شاهين، أنه وصلت إلى الميناء 13 سفينة، وغادرت 18 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 28 سفينه، هذا وقد تم دخول وخروج 8262 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء عدد 1 قطار بإجمالى 22 عربة محمل بالقمح ومتجه إلى المطاحن بشبرا.



وأكد أنه يجرى تفريغ بضائع واردة تزن 100900 طن، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 34200 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1330 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1475 حاوية، وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم 135100 طن.



ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع فى الميناء.