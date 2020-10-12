موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

في مفاجأة كبيرة تواصل الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلى، مع مجلس إدارة النادى الأحمر، فى الساعات الماضية لبحث موقف الجوكر أحمد فتحى، لاعب الفريق.





وطلب موسيماني من إدارة الأهلي استمرار اللاعب مع القلعة الحمراء، فى الفترة المقبلة لاحتياجه لخدماته من الناحية الفنية، كما يعتبره من ضمن أهم عناصر الخبرة بالفريق.





وكان جهاز الكرة بالنادى الأهلى قد أبلغ موسيمانى بأن أحمد فتحى لن يتواجد مع الفريق بالموسم الجديد، بسبب انتقاله لفريق بيراميدز.





وأضافت المصادر أن أحمد فتحى لا يمانع البقاء مع الأهلى فى الموسم الجديد، حال فتح المفاوضات معه، كما يشعر بارتياح خلال التعامل مع موسيمانى عكس ما كان يحدث فى فترة السويسرى رينيه فايلر.





ولكن يبقى توقيعه الرسمي لبيراميدز والشرط الجزائي الذي يصل إلى 30 مليون عائقا كبيرا لاستمراره داخل القلعة الحمراء.



