شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.









وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية أنه بعد تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون لمدة 5 سنوات، حسم أيضا صفقتي أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق وادي دجلة، وكذلك بدر بانون مدافع الرجاء المغربي.









وأوضح أن النادي الأهلي يستهدف صفقة قوية لتدعيم مركز الجناح بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبلة، مؤكدا أنه لاعب محترف في إفريقيا ولكنه ليس افريقياً وسيكون بمثابة مفاجأة للجماهير الحمراء.









من ناحية أخري أكد شوبير أن أحمد فتحي يرغب في الاستمرار مع النادي الأهلي بعد التعاقد مع بيتسو موسيماني ولا يريد الانتقال لنادي بيراميدز رغم توقيعه بشكل رسمي على عقود الانضمام للنادي السماوي.









وأكد أن "فتحي" لديه رغبة في استكمال المشوار الإفريقي مع النادي الأهلي والمشاركة في المباراة النهائية حال تخطي المارد الأحمر عقبة فريق الوداد المغربي والوصول للنهائي القاري.



