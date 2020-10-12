امال اندية مطروح تواجه طموحات اندية سيناء بالترقي
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:37 م
ايمان الجعيدي
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تنطلق غدا الاثنين لقاءات الجولة الثانية من دورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثاني ، والتي تجمع أوائل فرق مجموعات مطروح و شمال سيناء .
هذا وكانت نتائج الجولة التي أقيمت قبل انتشار فيروس كورونا ، قد اسفرت عن تفوق اندية مطروح ليفوز الجزيرة و المصري بالسلوم على حساب الخربة و النصر بالعريش .
ليأتي ترتيب المجموعة كالأتي :
١- الجزيرة ٣ نقاط
٢- المصري بالسلوم ٣ نقاط
٣ - النصر ٠
٤ - الخربة ٠
ويتبقى جولتان هما :
الجولة الثانية : الخربة مع النصر بالعريش ، المصري بالسلوم مع الجزيرة وتنطلق غدا الثلاثاء ١٣ اكتوبر
الجولة الثالثة : الجزيرة مطروح مع النصر بالعريش، الخربة مع المصري بالسلوم وتقام يوم الاثنين ١٩ اكتوبر .