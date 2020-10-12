امال اندية مطروح تواجه طموحات اندية سيناء بالترقي

Advertisements





تنطلق غدا الاثنين لقاءات الجولة الثانية من دورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثاني ، والتي تجمع أوائل فرق مجموعات مطروح و شمال سيناء .



هذا وكانت نتائج الجولة التي أقيمت قبل انتشار فيروس كورونا ، قد اسفرت عن تفوق اندية مطروح ليفوز الجزيرة و المصري بالسلوم على حساب الخربة و النصر بالعريش .



ليأتي ترتيب المجموعة كالأتي :



١- الجزيرة ٣ نقاط

٢- المصري بالسلوم ٣ نقاط

٣ - النصر ٠

٤ - الخربة ٠



ويتبقى جولتان هما :



الجولة الثانية : الخربة مع النصر بالعريش ، المصري بالسلوم مع الجزيرة وتنطلق غدا الثلاثاء ١٣ اكتوبر



الجولة الثالثة : الجزيرة مطروح مع النصر بالعريش، الخربة مع المصري بالسلوم وتقام يوم الاثنين ١٩ اكتوبر .