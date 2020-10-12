تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:33 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
عبد القادر عرابي
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تعود بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للحياة مرة أخرى يوم 17 أكتوبر الجاري، عقب نهاية فترة التوقف الدولي الجارية.


ويواجه مانشستر يونايتد، مضيفه نيوكاسل يونايتد، خلال الجولة الخامسة من البطولة، وذلك على ملعب سان جيمس بارك.


وسوف تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت جرينتش، وذلك يوم السبت المقبل 17 أكتوبر.


ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس عشر برصيد ثلاث نقاط من 3 مباريات، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

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