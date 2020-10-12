الإتحاد السكندري يستهدف ضم نجم أسوان

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري في مفاوضات جادة مع فريق نادي أسوان للحصول على خدمات نجم الفريق الظهير الأيمن محمود نعيم بعد أن نال اللاعب إعجاب طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر.


وينتظر الفريق السكندري رد نادي أسوان بعد الجلسة التي ستُعقد مع المدير الفني لزهرة الجنوب أحمد كشري من أجل البت في العروض المقدمة للاعبي الفريق محمود نعيم وفادي فريد.


يُذكر أن الإتحاد السكندري تعاون مع أسوان من قبل وحصل على محمد الصباحي مهاجم الفريق الحالي والذي كان يلعب لأسوان في الفترة الماضية.

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستعيد نجمه أمام الرجاء البيضاوي

منذ ساعة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 15 ساعة

الفتح المغربي يساعد الأهلي في تخطي عقبة الوداد

منذ ساعة و 19 دقيقة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

شوبير يشيد بأداء الأهلي أمام بيراميدز ويُثني على موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ يوم

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

شوبير يكشف أخر مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

أمير مرتضى يصدم شيكابالا ويرفض طلبه

منذ ساعة الا ربع

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

02:00 م

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

12:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»