الإتحاد السكندري يستهدف ضم نجم أسوان

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري في مفاوضات جادة مع فريق نادي أسوان للحصول على خدمات نجم الفريق الظهير الأيمن محمود نعيم بعد أن نال اللاعب إعجاب طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر.









وينتظر الفريق السكندري رد نادي أسوان بعد الجلسة التي ستُعقد مع المدير الفني لزهرة الجنوب أحمد كشري من أجل البت في العروض المقدمة للاعبي الفريق محمود نعيم وفادي فريد.









يُذكر أن الإتحاد السكندري تعاون مع أسوان من قبل وحصل على محمد الصباحي مهاجم الفريق الحالي والذي كان يلعب لأسوان في الفترة الماضية.



