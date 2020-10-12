نتيجة اختبار السمات في الكلية الحربية 2020 بالرقم القومي من خلال موقع القبول في الكليات العسكرية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:28 م
الكلية الحربية
الكلية الحربية
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نتيجة اختبار السمات في الكلية الحربية 2020 بالرقم القومي من خلال موقع القبول في الكليات العسكرية

بعد انتهاء إمتحانات الثانوية العامة وظهور النتيجة ينتظر العديد من الطلاب ظهور النتيجة الخاصة باختبار السمات وهو عبارة عن إختبار خاص للطلاب الراغبين في الإلتحاق إلي احدي الكليات الحربية وبناء على الإنتظار مع الرغبة في معرفة النتيجة اكدت وزارة الدفاع على إعلان النتيجة وتقديم الكشوفات التي تحتوي على أسماء الطلاب الناجحة في الاختبارات وكان ذلك في سبتمبر الماضي 

إعلان نتيجة اختبار السمات 
من المقرر أن تظهر نتيجة اختبار السمات بواسطة الرابط الرسمي للكليات الحربية من هنا  ومن خلال موقعنا هذا سوف نذكر أهم شروط الالتحاق بالمعاهد والكليات العسكرية بالإضافة إلي توضيح كيفية الحصول على النتيجة 

طريقة الحصول على النتيجة 
حتي تحصل على النتيجة بشكل سريع ليس عليك غير تتبع الخطوات التالية:

- الدخول إلي الموقع الخاص بالتنسيق 
- كتابة اسم الدفعة 
- إدخال الرقم السري الخاص بك 
- إدخال الرقم القومي 
- قم بإدخال رمز التحقيق البشري الذي يظهر على الشاشة 
- اضغط موافق لتحصل على النتيجة 

اهم الشروط للالتحاق بالكلية الحربية 
- يجب أن يكون كلا من الام والأب ذو  جنسية مصرية 

- التخرج من الثانوية العامة في نفس العام الذي يقدم فيه 

- أن يكون الطالب معروف بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة 

- إلا يكون على الطالب أي أحكام مخلة للشرق والأمانة 

- إلا يكون تم فصل الطالب من كلية عسكرية أو معهد عسكري

- يجب إلا يقل طول الطالب عن مائة وسبعين سم في حالة تقدمها للكلية الحربية بينما في حال تقدمه للكلية الجوي يجب ألا يقل طوله عن مائة ثمانية وخمسين 

- يشترط إلا يكون الطالب سبق له الزواج او أنه متزوج 

- يقوم الطالب بالإمضاء على تعهد عدم الزواج خلال فترة الدارسة بالكلية 

نتيجة اختبار السمات في الكلية الحربية 2020 بالرقم القومي من خلال موقع القبول في الكليات العسكرية

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