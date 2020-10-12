رابط موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:25 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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رابط موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

ننشر لكم الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة القوى العاملة، من أجل تسجيل وتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين أصحاب العمالة الغير منتظمة عن موقع تسجيل البيانات الخاصة بهم أو تحديثها عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة، وفي هذه السطور نقدم لكم أهم وأبرز التفاصيل المتعلقة بتحديث بيانات أصحاب العمالة اليومية والغير منتظمة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع “التكسير الهيدروجينى”، بتاريخ 23/9/2020، أنه سيتم زيادة فترة صرف منحة ال 500 جنيه مصرى لخاصة بالعمالة الغير منتظمة، حيث تم تمديد صرف المنحة لفترة ثلاثة أشهر أخرى ولغية انتهاء العام الجاري 2020، كما تم اتفقت وزارة القوى العاملة وشيخ الأزهر الشريف، الدكتور احمد الطيب على ان يتواصل دعم هذه الشريحة من المواطنين.

رابط تسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة
أطلقت وزارة القوى العاملة رابط مخصص للمواطنين من أجل تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة، حيث طالبت المواطنين بضرورة وأهمية تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين اصحاب العملة الغير منتظمة ممن سبق لهم التسجيل، وذلك من خلال الرابط الرسمي الذي سنضعه لكم في سطور هذا المقال.

وقد شددت وزارة القوى العاملة والهجرة، على أن الرابط الرسمي والوحيد لتحديث البينات هو الرابط الوحيد الذي يمكن من خلاله تحديث البيانات، ويمكن للمواطنين الدخول الي رابط موقع الوزارة من خلال الرابط التالي من هنا، كما يمكن التواصل على الرقم 19468 – 202، وذلك لمن لا يستطيع تحديث البيانات عبر الموقع الالكتروني.

رابط موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

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