اليابان: تراجع أسعار الجملة بنسبة 0.2 % خلال سبتمبر

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الياباني اليوم الاثنين تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.2 في المئة وهو ما جاء على خلاف توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون استقرار الأسعار في أعقاب ارتفاعها خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.1 في المئة، وفقا للبيانات المعدلة في حين كانت البيانات الأصلية لشهر أغسطس تشير إلى ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 0.2 في المئة، بحسب ما نشرت "الألمانية".









في الوقت نفسه سجلت أسعار الجملة تراجعا سنويا بنسبة 0.8 في المئة خلال سبتمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.5 في المئة فقط، أي بنفس نسبة تراجعها في الشهر السابق.









وارتفعت أسعار صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1 في المئة شهريا وتراجعت بنسبة 1.5 في المئة سنويا، بحسب بيانات البنك المركزي الذي أشار إلى ارتفاع أسعار واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المئة شهريا وتراجعها بنسبة 10.1 في المئة سنويا.