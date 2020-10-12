تصريح جديد لترامب بشأن فيروس كورونا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن أخبار كاذبة تسعى للنيل من أداء أمريكا في مكافحة فيروس كورونا، وفقًا لفضائية اكسترا نيوز.

وكان ترامب، ألقى كلمة مختصرة على غير عادته اتسمت بلهجة حازمة وواثقة شملت الإشادة بسجله في محاربة الجريمة ودعم الاقتصاد كما هاجم الديمقراطيين وسط هتاف الحضور.

وقد خضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاختبار للكشف عن كوفيد-19 والذي أثبت أنه لم يعد يشكل "خطرا لنقل العدوى لآخرين"، وفقًا لطبيب البيت الأبيض شون كونلي.

وأصدر كونلي، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا قال فيه إن الاختبارات أثبتت أنه لم يعد هناك دليل على "تضاعف الفيروس بشكل نشط".

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، لم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض بشأن ما إذا كان بيان كونلي يشير إلى أن نتائج الاختبار أثبتت خلو ترامب من الفيروس .

وكان الرئيس الأمريكي، ظهر في أول مناسبة عامة السبت منذ عودته إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي بعد بقائه بالمستشفى ثلاثة أيام للعلاج من فيروس كورونا وذلك حتى على الرغم من استمرار صمت مساعديه بشأن ما إذا كان الرئيس لا يزال معديا.

وقد شارك ترامب في مناسبة بالبيت الأبيض حملت اسم "احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام" حضرها بضع مئات.

وينظر لظهوره باعتباره خطوة أولى باتجاه استئناف دعايته الانتخابية اعتبارا من يوم الاثنين.