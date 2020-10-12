الخد الآخر في عرض عالمي أول بمهرجان الجونة السينمائي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يشارك فيلم الخد الآخر للمخرج ساندرو كنعان في مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 23 وحتى 31 أكتوبر.


وتدور أحداثه حول عقب تعرض ابنة نشأت لهجوم شرس من كلب الجيران، عليه أن يواجه الادعاءات، فلا يجد أمامه سوى تفريغ غضبه على الجاني. حكاية عن الشعور بالذنب، والتوبة، والانتقام.


الفيلم بطولة طارق عبد العزيز، درة يوسف, سيناريو ساندرو كنعان وأحمد غنيمي , مدير التصوير جويدو ريموندو ومن إنتاج كوثر يونس

عن المخرج:

بعد حصوله على البكالوريوس في الاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة، سار نحو شغفه بالسينما. بدأ كنعان بحضور ورش صيفية في جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس، ثم انتقل إلى باريس حيث حصل على الماجستير في الفنون الجميلة بإخراج الأفلام بمدرسة باريس الدولية للسينما والتليفزيون - EICAR film school.


عاد إلى مصر، حيث عمل مساعد مخرج لمدة 3 سنوات، ليشارك في فيلم تراب الماس مع المخرج مروان حامد، وفيلم مقاومة للمخرج موريس سويني، والذي يعتبر إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، كما قام بتصوير العديد من الأفلام القصيرة والوثائقية والتي شاركت في الكثير من المهرجانات الدولية.

The Other Cheek - Trailer from Kawthar Younis on Vimeo.

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