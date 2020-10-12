تراوري وكانون ينضمان لبعثة بيراميدز في المغرب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:07 م
ببراميدز
ببراميدز
محمد جمال
Advertisements
تقرر أن ينضم الثنائي الدولي، البوركيني إيريك تراوري والإيفواري ولفريد كانون لبعثة فريق نادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء، مع وصول البعثة استعدادا لخوض المباريات النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره حوريا كوناكري الغيني يوم ٢٠ أكتوبر الجاري بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، بنصف نهائي الكونفدرالية، وحال تأهل سيخوض النهائي بملعب مولاي عبد الله بالرباط يوم ٢٥ من نفس الشهر.

أوضح محمد صلاح مدير الفريق، أن كانون سيلتحق ببعثة بيراميدز في الدار البيضاء قادما من بلجيكا بعد انتهاء معسكر منتخب كوت ديفوار، فيما ينضم تراوري من المغرب التي يتواجد بها بصحبة منتخب بلاده.

وينهي الثنائي الدولي ارتباطهما مع منتخبي بلادهما، بمباراتين وديتين دوليتين حيث يلتقي منتخب الأفيال مع اليابان، في حين يلتقي بوركينا فاسو بنظيره منتخب مدغشقر بمدينة الجديدة في المغرب.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ يوم

بلاغ ضد مرتضى منصور لتطاوله على وزير الشباب والرياضة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يستعيد نجمه أمام الرجاء البيضاوي

منذ 38 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

الفتح المغربي يساعد الأهلي في تخطي عقبة الوداد

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يشيد بأداء الأهلي أمام بيراميدز ويُثني على موسيماني

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ ساعة و نصف

شوبير يكشف أخر مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

12:02 م

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»