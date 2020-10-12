دي بروين أفضل لاعب في السيتي عن شهر سبتمبر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حصل الدولي البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي اليوم الإثنين على جائزة جديدة نظير المستوى المميز الذي يُقدمه مع السيتزينز خلال الفترة الحالية.


وأعلن الموقع الرسمي للعملاق الإنجليزي أن دي بروين حصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر سبتمبر المنصرم متفوقاً على زميليه في الفريق كايل ووكر وفيل فودين.


وخلال الشهر الماضي شارك دي بروين في أربعة مباريات ما بين الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة الإنجليزية ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.


ليواصل بذلك اللاعب حصد الجوائز الفردية بعد فوزه الموسم الماضي بجائزة افضل صانع ألعاب بالبريميرليج وافضل لاعب بالمسابقة وكذلك أفضل لاعب وسط في أوروبا.

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