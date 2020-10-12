أمير مرتضى يصدم شيكابالا ويرفض طلبه

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:57 م
شيكابالا
شيكابالا
أنس عبد الغني
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رفض أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، طلب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، بإجراء مداخلات هاتفية للرد على الفنان أحمد فهمي.

وكان شيكابالا يرغب في إجراء مداخلة هاتفية للرد على أحمد فهمي، وتصعيد حدة الحديث والمشادة بينهما، بعد التأكيد على عدم صدق روايته، إلا أن المشرف العام على الفريق رفض ذلك مطالبًا اللاعب بعدم الدخول في مهاترات معه.

وطلب أمير مرتضى من قائد الفريق غلق الأمر تمامًا والتركيز فقط في مشوار الفريق بدوري الأبطال الأفريقي.

وكانت مشاجرة نشبت بين شيكابالا وأحمد فهمي الفنان الأهلاوي، أثناء تواجدهما بحفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

وخرج فهمي في مداخلات هاتفية، يؤكد حقيقة تعديه لفظيًا على شيكابالا بعد هجومه على جماهير الأهلي، مشددا في تصريحاته أن قائد الزمالك طلب منه في وقت سابق التوسط له بالانتقال للقلعة الحمراء.


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