شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطور جديد بشأن اللاعب أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالقلعة الحمراء.









وكان أحمد فتحي قد تعاقد مع نادي بيراميدز، لمدة ثلاث سنوات بداية الموسم المقبل.









وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت إف إم": "أحمد فتحي منذ قدوم موسيماني وهو في غاية السعادة، خاصة أن المدرب الجنوب إفريقي يعطيه حقه وقدره لتاريخه الكبير مع النادي والمنتخب الوطني".









وتابع: "لكن فتحي يخش ى من وجود شرط جزائي في عقده مع بيراميدز بعد توقيعه بشكل رسمي في الفترة الماضية".









وواصل: "أحمد فتحي في حيرة ولديه رغبة في استكمال المشوار الأفريقي مع الأهلي، والمشاركة في المباراة النهائية".









وأتم: "سوف يتضح الموقف النهائي له في الأيام القليلة المقبلة، ولكن اللاعب سعيد بالاحترام والعلاقة الرائعة مع موسيماني".



