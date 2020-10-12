شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطور جديد بشأن اللاعب أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالقلعة الحمراء.


وكان أحمد فتحي قد تعاقد مع نادي بيراميدز، لمدة ثلاث سنوات بداية الموسم المقبل.


وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت إف إم": "أحمد فتحي منذ قدوم موسيماني وهو في غاية السعادة، خاصة أن المدرب الجنوب إفريقي يعطيه حقه وقدره لتاريخه الكبير مع النادي والمنتخب الوطني".


وتابع: "لكن فتحي يخشى من وجود شرط جزائي في عقده مع بيراميدز بعد توقيعه بشكل رسمي في الفترة الماضية".


وواصل: "أحمد فتحي في حيرة ولديه رغبة في استكمال المشوار الأفريقي مع الأهلي، والمشاركة في المباراة النهائية".


وأتم: "سوف يتضح الموقف النهائي له في الأيام القليلة المقبلة، ولكن اللاعب سعيد بالاحترام والعلاقة الرائعة مع موسيماني".

أخبار تهمك

الزمالك يستعيد نجمه أمام الرجاء البيضاوي

منذ 37 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 14 ساعة

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

بلاغ ضد مرتضى منصور لتطاوله على وزير الشباب والرياضة

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ ساعة و 28 دقيقة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ يوم

شوبير يكشف أخر مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الفتح المغربي يساعد الأهلي في تخطي عقبة الوداد

منذ أقل من ساعة

شوبير يشيد بأداء الأهلي أمام بيراميدز ويُثني على موسيماني

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

12:02 م

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»