اشتعال قمة المجموعة السابعة والجولات القادمة " نار "

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اشتعلت منافسات القمة بالمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث بعد ختام الجولة الرابعة و العشرين ، لتشير بمزيد من المفاجأت خلال الجولتين القادمتين .



هذا وقد اسفرت نتائج الجولة التي أقيمت بعد غياب دام شهور ، عن تعرقل اهل القمة وتفوق بورفؤاد وسقوط فرق بدائرة الخطر .



مفاجأت القمة



تعرقل بورتو والنوبة بالتعادل معا بهدف لكل منهما ، ليخسر الفريقان نقطتين مؤثرتان في سباق الصعود ، فيما نجح بورفؤاد في التساوي مع بورتو المتصدر ، بعد الفوز على رأس البر بثلاثية مقابل هدفين .





نتائج كبيرة



انتفض فريق الشهداء ليحرز ٩ اهداف نظيفة في شباك غزل السويس والذي لم يعد امامه سوى الانتظار لقرار تطبيق الهدوم من عدمه .



نجح الكهرباء في احراز رباعية نظيفه في شباك غزل دمياط ، كما نجح دمياط في احراز رباعية في شباك سماد السويس .



فاز ميت الخولي على نظيره ابو صوير بثلاثية نظيفة ، لتكون ثالث النتائج الكبيرة .





هبوط اضطراري



تعادل فريقا بلدية الاسماعيلية و ابو شحاتة بثنائية لكل منهما ، ليكون التعادل بمثابة هبوط اضطراري للفريقين والسقوط في اطار الهبوط .



جولات اخيرة



يتبقي من هذا الموسم جولتين الخامسة و العشرين و السادسة و العشرين :



الخامسة والعشرين



سماد السويس و النوبة ، بورتو و رأس البر ، بورفؤاد و بلدية الاسماعيلية ، أبو شحاتة و كهرباء الاسماعيلية ، غزل دمياط و أبو صوير ، ميت الخولي و الشهداء ، دمياط و غزل دمياط .





السادسة و العشرين

النوبة و دمياط ، رأس البر و سماد السويس ، بلدية الاسماعيلية و بورتو ، كهرباء الاسماعيلية و بورفؤاد ، ابو صوير و ابو شحاتة ، الشهداء و غزل دمياط ، غزل السويس و ميت الخولي .



وفيما يلي نرصد ترتيب المجموعة بعد الجولة الرابعة و العشرين :



١ - بورتو السويس ٥٣

٢ - بورفؤاد ٥٣

٣ - النوبة ٥٠

٤ - كهرباء الاسماعيلية ٤٢

٥ - الشهداء ٤١

٦ - سماد السويس ٣٥

٧ - دمياط ٣٥

٨ - غزل دمياط ٣٢

٩ - ميت الخولي ٣٠

١٠ - راس البر ٢٣

١١ - ابو شحاتة ٢١

١٢ - بلدية الاسماعيلية ١٩

١٣ - ابو صوير ١٦

١٤ - غزل السويس ٧