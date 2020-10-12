اشتعال قمة المجموعة السابعة والجولات القادمة " نار "

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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اشتعلت منافسات القمة بالمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث بعد ختام الجولة الرابعة و العشرين ، لتشير بمزيد من المفاجأت خلال الجولتين القادمتين .

هذا وقد اسفرت نتائج الجولة التي أقيمت بعد غياب دام شهور ، عن تعرقل اهل القمة وتفوق بورفؤاد وسقوط فرق بدائرة الخطر .

مفاجأت القمة

تعرقل بورتو والنوبة بالتعادل معا بهدف لكل منهما ، ليخسر الفريقان نقطتين مؤثرتان في سباق الصعود ، فيما نجح بورفؤاد في التساوي مع بورتو المتصدر ، بعد الفوز على رأس البر بثلاثية مقابل هدفين .


نتائج كبيرة

انتفض فريق الشهداء ليحرز ٩ اهداف نظيفة في شباك غزل السويس والذي لم يعد امامه سوى الانتظار لقرار تطبيق الهدوم من عدمه .

نجح الكهرباء في احراز رباعية نظيفه في شباك غزل دمياط ، كما نجح دمياط في احراز رباعية في شباك سماد السويس .

فاز ميت الخولي على نظيره ابو صوير بثلاثية نظيفة ، لتكون ثالث النتائج الكبيرة .


هبوط اضطراري

تعادل فريقا بلدية الاسماعيلية و ابو شحاتة بثنائية لكل منهما ، ليكون التعادل بمثابة هبوط اضطراري للفريقين والسقوط في اطار الهبوط .

جولات اخيرة

يتبقي من هذا الموسم جولتين الخامسة و العشرين و السادسة و العشرين :

الخامسة والعشرين

سماد السويس و النوبة ، بورتو و رأس البر ، بورفؤاد و بلدية الاسماعيلية ، أبو شحاتة و كهرباء الاسماعيلية ، غزل دمياط و أبو صوير ، ميت الخولي و الشهداء ، دمياط و غزل دمياط .


السادسة و العشرين
النوبة و دمياط ، رأس البر و سماد السويس ، بلدية الاسماعيلية و بورتو ، كهرباء الاسماعيلية و بورفؤاد ، ابو صوير و ابو شحاتة ، الشهداء و غزل دمياط ، غزل السويس و ميت الخولي .

وفيما يلي نرصد ترتيب المجموعة بعد الجولة الرابعة و العشرين :

١ - بورتو السويس ٥٣
٢ - بورفؤاد ٥٣
٣ - النوبة ٥٠
٤ - كهرباء الاسماعيلية ٤٢
٥ - الشهداء ٤١
٦ - سماد السويس ٣٥
٧ - دمياط ٣٥
٨ - غزل دمياط ٣٢
٩ - ميت الخولي ٣٠
١٠ - راس البر ٢٣
١١ - ابو شحاتة ٢١
١٢ - بلدية الاسماعيلية ١٩
١٣ - ابو صوير ١٦
١٤ - غزل السويس ٧

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