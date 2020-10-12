وزير الأوقاف يتلقى سفير السودان





استقبل ممحمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين السفير محمد إلياس محمد سفير جمهورية السودان الشقيقة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف.واهدى الوزير نسخة من سلسلة “رؤية” للفكر المستنير ومجموعة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهو ما حاز ثناء وإعجاب سيادته، حيث أشاد سعادته بهذه الإصدارات ودور وجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر المستنير.