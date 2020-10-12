فلسطين تسجل 10 وفيات و395 إصابة جديدة بكورونا
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:43 م
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقًا لوزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة،
سجل قطاع غزة أعلى عدد من إصابات اليوم بإجمالي 118 حالة وبلغ عدد الحالات في مدينة
القدس وضواحيها 23 إصابة فيما توزعت باقي الحالات على مختلف مناطق الضفة الغربية.
وكشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن هناك
38 مريضاً "في غرف العناية المكثفة بينهم 8 على أجهزة التنفس الاصطناعي".
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