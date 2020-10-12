الزمالك يستعيد نجمه أمام الرجاء البيضاوي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة بشأن مشاركة نجم الزمالك في مباراة الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد القادم.





وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "اللاعب كان مخالط فقط لحالة مصابة بفيروس كورونا، لكن قام بعزل نفسه طبقا لبروتوكول وزارة الصحة التونسية".





وأضاف:" فرجاني لو برجل واحدة فهو لاعب أساسي مع الزمالك أمام الرجاء، سينضم لمعسكر الزمالك في المغرب، وهو من أهم اللاعبين مع أشرف بنشرقي داخل الفريق".





وأكمل عمر ربيع: "فرجاني صرح بأنه لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، وأكد أنها مجرد شائعات وهو فقط موجود في العزل الصحي".





وزاد: "فرجاني سيشارك أساسيا أمام الرجاء، والزمالك في حاجة شديدة لجهود اللاعب، وسيلتحق ببعثة الزمالك في المغرب".



