الزمالك يستعيد نجمه أمام الرجاء البيضاوي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:38 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة بشأن مشاركة نجم الزمالك في مباراة الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد القادم.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "اللاعب كان مخالط فقط لحالة مصابة بفيروس كورونا، لكن قام بعزل نفسه طبقا لبروتوكول وزارة الصحة التونسية".

وأضاف:" فرجاني لو برجل واحدة فهو لاعب أساسي مع الزمالك أمام الرجاء، سينضم لمعسكر الزمالك في المغرب، وهو من أهم اللاعبين مع أشرف بنشرقي داخل الفريق".

وأكمل عمر ربيع: "فرجاني صرح بأنه لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، وأكد أنها مجرد شائعات وهو فقط موجود في العزل الصحي".

وزاد: "فرجاني سيشارك أساسيا أمام الرجاء، والزمالك في حاجة شديدة لجهود اللاعب، وسيلتحق ببعثة الزمالك في المغرب".

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