الحبس سنة لمتهم بحيازة سلاح نارى بالسيدة زينب

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "سيد.أ" بالحبس مع الشغل سنة ومصادرة السلاح المضبوط، لاتهامه بحيازة سلاح نارى غير مششخن بالسيدة زينب.





صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وهيثم الطنطاوى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.



وأسندت النيابة العامة للمتهم "سيد.أ"، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش" بمنطقة السيدة زينب هلى النحو المبين بالتحقيقات.