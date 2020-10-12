نبض يوقع شراكة مع هواوي ويصبح المزود الرسمي للأخبار العربية لمستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
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أعلنت منصة نبض - أكبر منصة للأخبار العربية في العالم - اليوم عن شراكتها الاستراتيجيَّة مع هواوي، والتي بموجبها ستُقدِّم نبض محتوى عربيًّا مُخصصًا لمستخدمي هواتف هواوي الذكيَّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال "مساعد هواوي" و"متصفح هواوي".

 

 يتيح التحالف الجديد بين نبض وهواوي تقديم موجز للأخبار العربيَّة المُخصصة لكل مستخدم من خلال "مساعد هواوي" و "متصفح هواوي"؛ حيث يُقدِّم لملايين المستخدمين العرب في جميع أنحاء العالم أحدث الأخبار التي تهمهم بالفعل. ويتم ذلك من خلال الاستفادة من المحتوى الذَّكي لمُحرِّك نبض الذي يعتمد على البيانات الآنية التي يتم الحصول عليها من خلال الوصول الجماهيري الهائل لنبض.

  

وقد أطلقت هواوي في وقت سابق من هذا العام "مساعد هواوي" الذي ينقل المستخدمين إلى مستوى جديد من الأداء الذكي؛ حيث يساعدهم في العثور على الخدمات والمعلومات حينما وحيثما يحتاجون إليها. ويتيح هذا التعاون لمنصة نبض تقديم أخبار مخصصة لكل مستخدم وجذابة للغاية؛ وذلك من خلال موجز أنباء مُخصص ومُدرج ضمن "مساعد هواوي" و"متصفح هواوي" لإبقاء المستخدمين على علم بأحدث الأخبار وأبرزها وأكثرها أهمية بالنسبة لهم. 

 

و قد صرح السيد آدم شياو - المدير العام لشركة هواوي، قسم الخدمات السحابية للمستهلك لمجموعة أعمال المستهلك قائلًا: "نسعى دائمًا في هواوي إلى تقديم المحتوى والميزات والخدمات الأكثر أهمية وإثارة لمستخدمينا، وتُعدُّ شراكتنا مع نبض مثالًا رائعًا على ذلك. إننا سعداء بتعاوننا مع نبض والذي سيسمح لملايين المستخدمين الناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء المنطقة بالوصول إلى محتوى إخباريٍّ مُخصصٍ على أجهزتهم الذكيَّة.


كما أضاف: تركز هواوي على منح المستخدمين تجارب استثنائيَّة حقيقيَّة، ونُخطط لمُواصلة توسيع نطاق عروضنا التي تُساعد المستخدمين خلال حياتهم اليومية".

 

و قد قال مازن سنجر - رئيس الاستراتيجية التنفيذي لنبض: "نحن فخورون للغاية بهذا التعاون الاستراتيجي مع شريكنا هواوي و الذي يتماشى مع استراتيجيتنا للوصول إلى الجمهور العربي في جميع أنحاء العالم؛ لنُقدِّم لهم محتوى عربيًّا قيّمًا يتماشى مع اهتماماتهم على أجهزتهم المُفضَّلة. ستؤدي مهمتنا المشتركة مع هواوي إلى تقديم تجربة مستخدم أكثر تخصيصًا ومحتوى عربيٍّ جذاباً لمستخدمي الهواتف الذكيَّة من هواوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

 

تجدر الإشارة بأن نبض شهدت خلال السنوات الأخيرة نموًّا استثنائيًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسوف تُعزز تلك الشَّراكة الاستراتيجية التزامها بتقديم الدعمِ المُستمر لشركائها وناشريها باستمرار؛ وذلك من خلال الوصول إلى جمهورٍ جديدٍ وزيادة وصولهم إلى منصات متعددة.  

 

نبذة عن نبض (http://nabdapp.com/)

نبض هي منصة للأخبار العربية المخصصة، تُمكّن المستخدمين العرب في جميع أنحاء العالم من الاطلاع باستمرار على موضوعاتهم المُفضَّلة في أيِّ مكان. وقد وصل عدد مستخدمي نبض في الوقت الحالي إلى 21 مليون مستخدم، وتحقق أكثر من 2.1 مليار مشاهدة لصفحتها شهريًّا؛ مما يجعل تطبيق نبض أكبر تطبيق عربي على مستوى العالم. وهي متوفرة حاليًا لأجهزة أي أو آس وهواوي وأندرويد و على موقع https://nabd.com.     

                      

 

 

 

 

نبض يوقع شراكة مع هواوي ويصبح المزود الرسمي للأخبار العربية لمستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
نبض يوقع شراكة مع هواوي ويصبح المزود الرسمي للأخبار العربية لمستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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